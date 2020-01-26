Олимпик обыграл Спартак на сборах в Турции

Новости спорта:Олимпик в очередном контрольном матче минимально обыграл трнавский Спартак.

Олимпик в очередном контрольном матче минимально обыграл трнавский Спартак — 1:0. Для команды Висенте Гомеса это четвертый победный поединок в Турции.

Единственный гол в матче на 30-й минуте провел Шахаб, который замкнул прострел зимнего новичка Олимпика Чогадзе.

Ранее Олимпик в спарринге обыграл румынский Вииторул (2:1), азербайджанский Сабаил (2:1) и польскую Корону (2:0). Завтра дончане сыграют последний контрольный матч на первом сборе в Турции — соперником украинского клуба станет Спартак (Суботица, Сербия).

В первом матче после возобновления чемпионата Олимпик сыграет с ПФК Львов. Базовый день проведения тура — 22 февраля. Команда находится на девятом месте турнирной таблицы УПЛ.

Контрольный матч

Спартак (Трнава, Словакия) — Олимпик (Украина) 0:1 (0:1)

Гол: Шахаб, 30.

Олимпик: Альими (Чекотун, 45), Ксенз (Имери, 60), Гришко (Лукьянчук, 60), Зотько (Снурницын, 60), Пасич, Цымбалюк (Вербный, 70), Романовский (Завийский, 60), Кравчук (Политыло, 60), Чогадзе (Тейшейра, 60), Балашов (Кравченко, 60), Шахаб (Матар, 60).