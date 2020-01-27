Гринвуд - новый герой МЮ: Мэйсон продолжает бить рекорды "красных"

Новости спорта:Форвард Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд установил достижение.

В рамках поединка Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Транмир Роверс, один из голов манкунианцев забил юный Мэйсон Гринвуд.

Для футболиста это взятие ворот стало 10-м в футболке МЮ. Ранее он забивал в АПЛ (4 гола), Лиге Европы (4) и Кубке Лиги (1).

Примечательно, что на данный момент Гринвуду всего 18 лет и 117 дней. Он стал самым юным игроком "красных дьяволов", достигшим отметки в 10 голов со времен Нормана Уайтсайда в 1984 году, сообщает Sky Sports.

Гол Гринвуда поставил точку в матче, он сделал счет 6:0 в пользу МЮ.