Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту (Видео)

Новости спорта:Неймар посвятил один из своих голов в матче против Лилля погибшему Коби Брайанту.

Нападающий ПСЖ Неймар посвятил один из своих голов в матче против Лилля (2:0) погибшему Коби Брайанту.

На 52-й минуте поединка Неймар реализовал пенальти. После чего, бразилец подошел к камере и показал пальцами число 24 — номер, под которым Брайант выступал за Лос-Анджелес Лейкерс.

Легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета поблизости Калабасаса. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами. Одной из жертв катастрофы стала дочь Коби — Джианна.

Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Коби отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.