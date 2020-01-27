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Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту (Видео)

Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту (Видео)
09:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Неймар посвятил один из своих голов в матче против Лилля погибшему Коби Брайанту.

Нападающий ПСЖ Неймар посвятил один из своих голов в матче против Лилля (2:0) погибшему Коби Брайанту.

На 52-й минуте поединка Неймар реализовал пенальти. После чего, бразилец подошел к камере и показал пальцами число 24 — номер, под которым Брайант выступал за Лос-Анджелес Лейкерс.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

"Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта

Легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета поблизости Калабасаса. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами. Одной из жертв катастрофы стала дочь Коби — Джианна.

Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Коби отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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