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Сарри - о поражении Ювентуса: Рад помочь Наполи

Сарри - о поражении Ювентуса: Рад помочь Наполи
09:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тренер хорошо относится к своей бывшей команде.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в игре 21-го тура Серии А против Наполи (1:2). По его словам, он рад помочь справиться с проблемами своим бывшим подопечным.

«Я всегда буду любить игроков Наполи, рад за них. Если нам и нужно было проиграть, то хорошо что это это произошло здесь, чтобы они справились со своими проблемами. Конечно, я бы больше хотел, чтобы Наполи выиграл на следующей неделе», — цитирует Сарри Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Во время игры нам нужно было больше мотивации в плане отрыва от Интера. Если этого не было, то это наша слабость. Если этот момент будет сказываться на нас, то он говорит о неготовности».

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Напомним, ранее Маурицио Сарри в период с 2015 по 2018 год возглавлял Наполи, но не выиграл ни одного трофея с неаполитанцами.

Тренер Наполи Дженнаро Гатуззо после игры заявил, что проблемы команды после победы над Ювентусом никуда не делись.

Бьянконери потерпели второе поражение в Серии А, однако остались на первом месте с отрывом от Интера в три очка. Наполи поднялся на 10-ю строчку, имея в активе 27 очков.

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ФК Ювентус, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола.
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