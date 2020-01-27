Нападающего Арсенала сравнили с легендарным бразильцем

Новости спорта:Роналдиньо заявил, что Габриэль Мартинелли напоминает ему Ронадло.

Бывший атакующий полузащитник Барселоны Роналдиньо поделился мнением о 18-летнем форварде лондонского Арсенала Габриэле Мартинелли, который проводит отличный дебютный сезон в АПЛ.

Легенда сборной Бразилии не скупился на слова похвалы, сравнив перспективного нападающего с не менее легендарным Роналдо.

"Мы, бразильцы, очень рады за Мартинелли. У него большое будущее. Иметь талант — одно, но совсем другое — иметь уверенность в себе, будучи 18-летним парнем".

"Он напоминает мне Роналдо. В свой первый сезон в Европе он забил 30 голов, и люди думали: "Кто этот 18-летний парень из Бразилии?". Он без опаски удерживал мяч, обыгрывал соперников, несмотря на то, против кого он играл. И теперь я вижу похожие черты у Мартинелли".

"Габриэль просто находиться рядом с мячом и забивать голы. Роналдо стал лучшим в мире. Этого может достичь и Мартинелли", — приводит слова Роналдиньо Mirror.

В текущем сезоне Габриэль Мартинелли провел за Арсенал 20 поединков, в которых он забил десять голов.