"Матч выдался сложным": Лунин поблагодарил тренера Овьедо

Новости спорта:Украинский вратарь Овьедо Андрей Лунин признался, что ему нравится в клубе.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин прокомментировал матч против Жироны, который он начал со старта и завершился вничью 1:1.

Украинец выразил благодарность тренеру команды, а также признался, что ему все нравится.

"Матч выдался сложным, потому что Жирона дома всегда прижимает противников и не дают играть. Мы добыли очко и работаем дальше. Значение имеет каждое такое очко, постараемся получать по три в каждом матче. Обе команды играли на победу.

Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах и в каждом матче демонстрировать свою лучшую игру.

Мне все нравится в Овьедо. Благодарю тренера, что он выбрал меня. Всегда можно стать лучше и мне в этом все помогают", – цитирует Лунина eldesmarque.com.