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"Матч выдался сложным": Лунин поблагодарил тренера Овьедо

"Матч выдался сложным": Лунин поблагодарил тренера Овьедо
15:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский вратарь Овьедо Андрей Лунин признался, что ему нравится в клубе.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин прокомментировал матч против Жироны, который он начал со старта и завершился вничью 1:1.

Украинец выразил благодарность тренеру команды, а также признался, что ему все нравится.

"Матч выдался сложным, потому что Жирона дома всегда прижимает противников и не дают играть. Мы добыли очко и работаем дальше. Значение имеет каждое такое очко, постараемся получать по три в каждом матче. Обе команды играли на победу.

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Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах и в каждом матче демонстрировать свою лучшую игру.

Мне все нравится в Овьедо. Благодарю тренера, что он выбрал меня. Всегда можно стать лучше и мне в этом все помогают", – цитирует Лунина eldesmarque.com.

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Футбол, Сегунда, Новости футбола, ФК Овьедо, Андрей Лунин.
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