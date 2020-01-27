Экс-игрок сборной Украины стал отцом

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16:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:У полузащитника Александрии Дмитрия Гречишкина в семье пополнение.

Полузащитник Александрии 28-летний Дмитрий Гричишкин сегодня, 27 января, стал отцом – жена Анастасия родила ему сына. Об этом футболист написал у себя на странице в Instagram.

Мальчик родился с ростом – 50 см, и весом – 3120 г.

Отметим, что еще в пятницу, 24 января, Гречишкин принимал участие в товарищеском матче Александрии, а уже в воскресенье, 26 января, его не было в заявке. Видимо, игроку позволили вернуться домой, чтобы быть рядом с женой.

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Гречишкин известен своими выступлениями за Шахтер, Зарю, Черноморец и Ильичевец, а с 2018 года он выступает за Александрию. Имеет в своем активе два матча за сборную Украины.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Александрия, УПЛ, Дмитрий Гричишкин.
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