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Роналду поздравил свою девушку с днем рождения (Фото)

Роналду поздравил свою девушку с днем рождения (Фото)
18:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Португальский футболист Криштиану Роналду поздравил свою девушку с 26-летием.

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил с днём рождения свою девушку Джорджину Родригес, которой сегодня, 27 января, исполнилось 26 лет.

«Поздравляю, любовь моя! Я желаю тебе очень хорошего дня! Ты прекрасная женщина и отличная мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!» — написал Роналду в своём «инстаграме», опубликовав совместное фото с Родригес и детьми.

 
 
 
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Felicidades mi amor! Te deseo un día muy lindo! Eres una gran mujer y una excelente madre para nuestros hijos. Te quiero mucho cariño!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Также у футболиста есть ещё трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

34-летний Роналду в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов (пять — с пенальти).

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Джорджина Родригес.
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