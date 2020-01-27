Матч Милан - Торино начнется с минуты молчания: Брайант был фанатом россонери

Новости спорта:Матч Кубка Италии «Милан» — «Торино» начнётся с минуты молчания в память о Коби Брайанте.

Матч 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино» начнётся с минуты молчания в память о легендарном американском баскетболисте Коби Брайанте, сообщает Football Italia. Встреча состоится завтра, 28 января.

Напомним, Брайант был болельщиком «Милана». Баскетболист посетил тренировочную базу миланской команды в 2013 году и получил от клуба футболку с 24-м номером.

Ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 — подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».