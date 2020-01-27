У форварда Динамо Русина травма

Новости спорта:Русин пропустил матч с Динамо-Брест из-за микроповреждения.

Форвард Динамо Назарий Русин пропустил матч с Динамо-Брест из-за микроповреждения. Игрок подвернул ногу на предматчевой тренировке, поэтому тренерский штаб киевлян принял решение не включать игрока в заявку на матч.

Первую часть сезона Русин провел в аренде в Заре. В текущем сезоне нападающий сыграл 17 поединков во всех турнирах за команду Виктора Скрипника, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.

Посля возвращения в Динамо, Русин провел два матча за киевлян, отметившись двумя голами.

В данный момент Динамо ведет в матче с Динамо-Брест (2:0), оба гола на счету Йосипа Пиварича.