Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

Михайличенко: Не важно, кто забивает

Михайличенко: Не важно, кто забивает
20:03 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Главный тренер киевского «Динамо» подвел итоги победы над «Динамо-Брест» (3:0).

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных в пятом контрольном матче на сборе в турецком Белеке, где киевляне в понедельник со счетом 3:0 обыграли белорусское «Динамо-Брест».

- Сегодня Йосип Пиварич на позиции крайнего полузащитника продемонстрировал свой бомбардирский талант, что думаете о его забитых мячах?

- Сразу сказать тяжело, нужно пересмотреть эти моменты. Заметил, что в эпизоде со вторым забитым мячом он здорово открылся между линиями, получил хорошую передачу из глубины поля, соперники его потеряли, и Йосип удвоил счет. Третий мяч также был забит после хорошо разыгранной комбинации. В этой контрольной игре мы проверяли свое состояние, движение, скорости. В этом отношении все идет по плану. «Динамо» (Брест) позже нас начало подготовку, так что нужно нормально воспринимать нашу победу. У нас осталась еще одна игра завтра, после чего возвращаемся в Киев.

- На полузащитников возлагается особая миссия?

- Она возлагается на всю команду. Не важно, кто забивает – вы видите, что на этих сборах у нас забитыми мячами отличаются совершенно разные футболисты, нет одного ярко выраженного бомбардира. И это хорошо, ведь все игроки участвуют как в обороне, так и в атаке. Чем больше разнообразия будет в наших действиях, тем сложнее будет соперникам нам противостоять.

- Прокомментируйте, пожалуйста, игру нападающих – Каргбо и Соля.

- Ибра, если можно так сказать, еще присматривается. Это была первая игра, когда мы смогли его использовать на этой позиции. Предполагаем, что здесь он будет играть и дальше, но раньше ситуация диктовала условия, когда ему нужно было сыграть с краю. На фланге ему уже приходилось действовать, и мы об этом знали. Ему еще необходимо привыкнуть к партнерам, работе и требованиям. Видно, что Ибра очень старается, сегодня у него было несколько хороших моментов, в которых он хорошо открывался и удачно цеплялся за мяч. В целом, думаю, он на правильном пути.

Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

Что касается Франа Соля, ему чего-то немного не хватает, и это было видно сегодня, когда у него было несколько моментов, в которых он сам мог забить. Но он также работает, старается, и принимает активное участие в командной игре. Ждем от него тоже результативности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
02 "Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
03 Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
04 На высоте: Лунин стал лучшим футболистом Овьедо в матче с Жироной (Видео)
05 Владимир Кличко отреагировал на гибель Коби Брайанта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь