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Официально: Карпаты подписали Хахлева и Гиоргадзе

Официально: Карпаты подписали Хахлева и Гиоргадзе
20:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Контракты на два с половиной и полгода.

Карпаты на официальном сайте сообщили о подписании полузащитника Алексея Хахлева и защитника Андро Гиоргадзе.

С 20-летним хавбеком Львы подписали контракт сроком на два с половиной года, соглашение с грузинским защитником рассчитано до конца сезона, предусмотрена опция продления.

Хахлев — воспитанник Динамо, в 2017 году перешел в Алавес, но не провел ни одного матча за первую команду басков. В прошлом году полузащитник стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

Гиоргадзе известен по выступлениям за Ворсклу, за которую провел 19 матчей. Первую половину нынешнего сезона грузин отыграл в чешском Фаставе.

Этой зимой Карпаты расстались с с вратарем Романом Пидкивкой, защитниками Александром Кучером, Сергеем Вакуленко и Алексеем Ковтуном, полузащитниками Назаром Вербным и Франсиско Ди Франко, а также форвадами Кристианом Понде и Максимом Грисьо.

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В январе игроки Карпат отказывались тренироваться из-за наличия долгов по зарплате. О проблемной ситуации с финансами говорил и главный тренер львовян Роман Санжар.

В ближайшее время Львы проведут шесть спаррингов на тренировочном сборе в Турции. В первом контрольном матче команда Санжара сыграет с братиславским Слованом послезавтра.

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