Левандовски побил еще один рекорд

Новости спорта:Ставка на гол Роберта Левандовски в ворота "Шальке" принесет прибыль, но примерно такую же, как если поставить на восход солнца/

В ворота "Королевских синих" нападающий забивает с поразительным постоянством. В субботу Левандовски поразил ворота кнаппенов в 19 раз в 22 матчах. Больше форвард забил только в ворота "Вольфсбурга" (21).

Его гол на шестой минуте матча в то же самое время обозначил повторение казалось вечного рекорда: Левандовски забил против "Шальке" в девятом матче подряд. Подобная серия против одной команды в последний раз была у бывшего кнаппена Клауса Фишера, который непрерывно забивал "Штутгарту" с 1969-го по 1974-й год.

Забив два мяча в первых двух турах второго круга, Левандовски продолжает свою выдающуюся бомбардирскую серию - как будто и не было операции на паху перед самым Рождеством. С 21 голом на счету "баварец" лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги. В прошлом лишь легендарному Герду Мюллеру (1972/73) однажды удалось забить в каждом из первых 19 туров.