Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

Одноклубник Малиновского перешел в Рому Фонсеки

Одноклубник Малиновского перешел в Рому Фонсеки
21:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Рома» арендовала защитника «Аталанты».

Защитник «Аталанты» Рожер Ибаньес перешёл в «Рому» на правах аренды, сообщается на официальном сайте римского клуба.

Арендное соглашение 21-летнего бразильского футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года. Также в соглашении прописана опция обязательного выкупа игрока в случае достижения определённых спортивных целей. В данном случае римляне должны будут выкупить трансфер Ибаньеса за € 8 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов. «Рома» сможет заключить с защитником контракт, рассчитанный до 2024 года. Также «Аталанта» получит 10% от суммы будущей продажи Ибаньеса в другой клуб.

Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

В текущем сезоне Ибаньес принял участие в 1 матче в составе «Аталанты», однако не сумел отметиться результативными действиями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, Серия А, ФК Аталанта, Новости футбола, Рожер Ибаньес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
02 "Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
03 Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
04 На высоте: Лунин стал лучшим футболистом Овьедо в матче с Жироной (Видео)
05 Владимир Кличко отреагировал на гибель Коби Брайанта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь