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Понедельник, 27.01.2020
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Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)

Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)
22:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Киевский клуб провел очередной спарринг на предсезонных играх в Турции.

Динамо Киев без проблем обыграло Динамо Брест с Милевским и Хачериди со счетом 3:0 в контрольном матче на сборе в Турции.

Дубль на свой счет записал Йосип Пиварич. Еще один гол на счету Дуэлунда.

Отметим, что участие в игре приняли экс-игроки киевского Динамо в лице Артема Милевского и Евгения Хачериди.

Динамо Киев – Динамо Брест 3:0

Голы: Пиварич, 22, 36, Дуэлунд, 74

Динамо Киев:

1-й тайм: Бущан – Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный – Кадири, Буяльский, Андриевский – Караваев, Шапаренко – Каргбо.

2-й тайм: Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.

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Динамо Брест: Павлюченко – Веретило, Хачериди, Кики, Витус – Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский – Бакай.

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ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, ФК Динамо (Брест).
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