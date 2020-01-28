Рома заинтересована в экс-вингере Барселоны

Новости спорта:Рома ведет переговоры с Челси о переходе полузащитника Педро.

Рома ведет переговоры с Челси о переходе полузащитника Педро. Авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что клубы близки к завершению сделки.

Отмечается, что в услугах Педро лично заинтересован коуч Ромы Паулу Фонсека, который намерен усилить фланги полузащиты опытным хавбеком.

В нынешнем сезоне 32-летний испанец сыграл всего 764 минуты в 12 матчах за Челси, забив один мяч при двух результативных передачах.

Контракт Педро с Синими рассчитан до лета, но продлевать соглашение стороны не намерены. Ранее сообщалось об интересе к вингеру со стороны американских Интера Майами и Нью-Йорк Сити. Вчера стало известно, что испанец может перейти в команду своих экс-партнеров по Барселоне Андреса Иньесты и Томаса Вермалена — Виссел Кобе.

Вчера Рома арендовала защитника Аталанты Рожера Ибаньеса. Также римляне близки к аренде полузащитника Барселоны Карлеса Переса.

Подопечные Паулу Фонсеки идут на четвертом месте в Серии А. Свой следующий матч Рома проведет 1 февраля против Сассуоло.