В Шахтере неожиданно сменился капитан: кто вместо Тайсона

Новости спорта:Вратарь Шахтера Андрей Пятов назначен новым капитаном Горняков.

Вратарь Шахтера Андрей Пятов назначен новым капитаном Горняков, сообщает программа Футбольный формат. Решение было принято главным тренером дончан Луишем Каштру.

В этой роли 35-летний голкипер сменил Тайсона, который носил капитанскую повязку после дисквалификации и ухода из клуба Дарио Срны.

Пятов выступает за Шахтер с 2007 года, за все время он 9 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок Украины, а в 2009 году выиграл с Горняками Кубок УЕФА.

В нынешнем сезоне Пятов провел 23 матча за Шахтер во всех турнирах.

В чемпионате Украины Горняки лидируют с 14-очковым преимуществом над Динамо. В феврале команда Луиша Каштру сыграет с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы.