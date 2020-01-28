Скачать
Вторник, 28.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

В Шахтере неожиданно сменился капитан: кто вместо Тайсона

В Шахтере неожиданно сменился капитан: кто вместо Тайсона
08:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вратарь Шахтера Андрей Пятов назначен новым капитаном Горняков.

Вратарь Шахтера Андрей Пятов назначен новым капитаном Горняков, сообщает программа Футбольный формат. Решение было принято главным тренером дончан Луишем Каштру.

В этой роли 35-летний голкипер сменил Тайсона, который носил капитанскую повязку после дисквалификации и ухода из клуба Дарио Срны.

Пятов выступает за Шахтер с 2007 года, за все время он 9 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок Украины, а в 2009 году выиграл с Горняками Кубок УЕФА.

Самбрано таки перейдет в Бока Хуниорс: сколько заработает Динамо

В нынешнем сезоне Пятов провел 23 матча за Шахтер во всех турнирах.

В чемпионате Украины Горняки лидируют с 14-очковым преимуществом над Динамо. В феврале команда Луиша Каштру сыграет с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, УПЛ, Тайсон, Андрей Пятов, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)
02 Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)
03 В чем загвоздка со следующим боем Усика
04 Тайсон Фьюри: Это будет не просто победа - это будет унижение
05 Денис Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь