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Кавани определился со своим будущим: где продолжит карьеру уругваец

Кавани определился со своим будущим: где продолжит карьеру уругваец
09:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани станет игроком Атлетико в ближайшие часы.

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани станет игроком Атлетико в ближайшие часы. Как информирует As, агент уругвайского нападающего уже находится в Мадриде и завершает сделку о переходе футболиста.

Отмечается, что Кавани подпишет соглашение сроком на 2,5 года. Кроме того, коуч Матрасников Диего Симеоне сможет рассчитывать на футболиста в дерби с Реалом, которое состоится 1 февраля.

Ранее сообщалось, что руководство действующего чемпиона Франции хочет как минимум 30 миллионов евро за Кавани. Главный тренер команды Томас Тухель заявил, что для ПСЖ на сегодняшний день лучше сохранить Кавани в составе парижан. Однако вчера уругваец не был включен в заявку на матч Лиги 1 против Лилля.

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Эдинсона также связывают с интересом Атлетико и Челси. Сам Кавани на днях отказался от перехода в Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист. Уругваец проигрывает конкуренцию арендованному у Интера Мауро Икарди.

Атлетико находится на четвертом месте в Ла Лиге. Вчера команда Диего Симеоне неожиданно сыграла вничью с аутсайдером чемпионата Леганесом (0:0).

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ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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