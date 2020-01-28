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Артета - о победе над Борнмутом: Я доволен игрой своей команды

Артета - о победе над Борнмутом: Я доволен игрой своей команды
09:49 Сегодня Телеграф Фото: ФК Арсенал

Новости спорта:Наставник Арсенала Микель Артета похвалил своих футболистов за матч против Борнмута в Кубке Англии.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал минимальную победу своих подопечных в матче 1/16 финала Кубка Англии над Борнмутом (2:1). Испанец также подчеркнул, что травма защитника Шкодрана Мустафи может серьезно отобразиться на игре команды.

«Я доволен победой своей команды. С Борнмутом всегда сложно играть на его поле, однако нам удалось достичь максимума с очень молодым составом. Я верю в свою команду. Они — голодные к футболу, готовы развиваться, у них есть желание двигаться вперед. У Арсенала есть невероятная история выступлений в Кубке Англии и мы намерены ее улучшить», — цитирует слова Артеты ВВС.

«Мустафи? Его состояние пока что неизвестно. Обычно это не очень благоприятный момент для нас, когда Шкодран досрочно покидает поле».

Арсенал обыграл Борнмут на пути к 1/8 финала Кубка Англии (Фото, Видео)

«Трансферный период подходит к концу, однако мы продолжаем работать над усилением команды. У нас есть определенный лимит ресурсов, поэтому мы ограничены в средствах. Надеюсь, что мы успеем оформить сделки».

Кроме Арсенала, в 1/8 финала вышли Портсмут, Норвич, Ман Юнайтед, Лестер, Вест Бромвич, Челси, Шеффилд Юнайтед, Ман Сити и Шеффилд Уэнсдей.

Канониры в 1/8 Кубка Англии сыграют с Портсмутом. Даты проведения матчей данной стадии станут известны позже. Вчера стали известны остальные пары раунда 1/8 финала.

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ФК Арсенал (Лондон), Кубок Англии, Новости футбола, Микель Артета.
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