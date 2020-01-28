Скачать
Вторник, 28.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

Алькасер хочет уйти из Боруссии Д после трансфера Холанда: названы претенденты

Алькасер хочет уйти из Боруссии Д после трансфера Холанда: названы претенденты
10:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Форвард дортмундской Боруссии Пако Алькасер вскоре может вернуться в чемпионат Испании.

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер вскоре может вернуться в чемпионат Испании, где на него претендуют Валенсия и Вильярреал, сообщает AS.

Именно Летучие мыши ближе всего к тому, чтобы вернуть игрока, который сам не прочь вновь поиграть за Валенсию. Однако, испанцам еще нужно провести переговоры с Боруссией.

В Ла Лиге интерес к Алькасеру также проявляет Вильярреал, а ранее сообщалось о заинтересованности со стороны Севильи.

Сам 26-летний форвард хочет покинуть Шмелей из-за подписания Боруссией талантливого норвежского нападающего Эрлинга Холанда из РБ Зальцбург.

Кавани определился со своим будущим: где продолжит карьеру уругваец

В нынешнем сезоне Пако Алькасер провел провел 15 поединков во всех турнирах за Боруссию, забив 7 голов и сделав 2 ассиста.

Валенсия находится на седьмом месте турнирной таблицы Ла Лиги, Вильярреал занимает восьмую строчку. Боруссия идет на четвертой позиции в Бундеслиге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Пако Алькасер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)
02 Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)
03 В чем загвоздка со следующим боем Усика
04 Тайсон Фьюри: Это будет не просто победа - это будет унижение
05 Денис Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь