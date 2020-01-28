Алькасер хочет уйти из Боруссии Д после трансфера Холанда: названы претенденты

Новости спорта:Форвард дортмундской Боруссии Пако Алькасер вскоре может вернуться в чемпионат Испании.

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер вскоре может вернуться в чемпионат Испании, где на него претендуют Валенсия и Вильярреал, сообщает AS.

Именно Летучие мыши ближе всего к тому, чтобы вернуть игрока, который сам не прочь вновь поиграть за Валенсию. Однако, испанцам еще нужно провести переговоры с Боруссией.

В Ла Лиге интерес к Алькасеру также проявляет Вильярреал, а ранее сообщалось о заинтересованности со стороны Севильи.

Сам 26-летний форвард хочет покинуть Шмелей из-за подписания Боруссией талантливого норвежского нападающего Эрлинга Холанда из РБ Зальцбург.

В нынешнем сезоне Пако Алькасер провел провел 15 поединков во всех турнирах за Боруссию, забив 7 голов и сделав 2 ассиста.

Валенсия находится на седьмом месте турнирной таблицы Ла Лиги, Вильярреал занимает восьмую строчку. Боруссия идет на четвертой позиции в Бундеслиге.