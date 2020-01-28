Скачать
Вторник, 28.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Динамо - Кайрат: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)
Динамо - Кайрат: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)

Возвращение блудного сына: Сульшер даст шанс Санчесу в МЮ

Возвращение блудного сына: Сульшер даст шанс Санчесу в МЮ
10:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Манчестер Юнайтед даст шанс Алексис Санчесу проявить себя после аренды в Интер.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, выступающий на правах аренды за миланский Интер, после возвращения на Олд Траффорд получит еще один шанс в стане манкунианцев, сообщает ESPN.

Нерадзурри не имеют первоочередного права выкупа Санчеса в конце нынешнего сезона и Манчестер Юнайтед вернет чилийца ради предоставления ему второго шанса.

В нынешнем сезоне Санчес в составе Интера сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Кавани определился со своим будущим: где продолжит карьеру уругваец

Чилиец перешел в МЮ в январе 2018 года из Арсенала. До этого также выступал за Барселону, Удинезе, Ривер Плейт, Коло Коло и Кобрелоа.

Манчестер Юнайтед на данный момент находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ, Интер занимает вторую строчку в Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алексис Санчес, Футбол, МЮ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)
02 Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)
03 В чем загвоздка со следующим боем Усика
04 Тайсон Фьюри: Это будет не просто победа - это будет унижение
05 Денис Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь