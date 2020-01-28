Возвращение блудного сына: Сульшер даст шанс Санчесу в МЮ

Новости спорта:Манчестер Юнайтед даст шанс Алексис Санчесу проявить себя после аренды в Интер.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, выступающий на правах аренды за миланский Интер, после возвращения на Олд Траффорд получит еще один шанс в стане манкунианцев, сообщает ESPN.

Нерадзурри не имеют первоочередного права выкупа Санчеса в конце нынешнего сезона и Манчестер Юнайтед вернет чилийца ради предоставления ему второго шанса.

В нынешнем сезоне Санчес в составе Интера сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Чилиец перешел в МЮ в январе 2018 года из Арсенала. До этого также выступал за Барселону, Удинезе, Ривер Плейт, Коло Коло и Кобрелоа.

Манчестер Юнайтед на данный момент находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ, Интер занимает вторую строчку в Серии А.