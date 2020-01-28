Переход Бруну Фернандеша в МЮ на грани срыва: названа причина

Новости спорта:Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед находится на грани срыва из-за неопределенности Спортинга.

Переход хавбека Спортинга Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед находится на грани срыва. По информаци The Independent, клубы не могут договориться о сумме трансферной компенсации.

Отмечается, что переговоры не продвинулись, так как между Ман Юнайтед и Спортингом существует слишком большая разница в оценке трансферной компенсации — сумма доходит до 20 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что в стане лиссабонского клуба уверены, что до конца января им удастся успешно провести трансфер Фернандеша. Однако максимальное предложение МЮ за португальского хавбека составляет 55 миллионов евро, что не устраивает руководство Спортинга.

В нынешнем сезоне Фернандеш сыграл в 27 матчах во всех турнирах в составе Спортинга, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ, набрав 34 очка после 24 туров.