Скачать
Вторник, 28.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Динамо - Кайрат: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)
Динамо - Кайрат: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)

Переход Бруну Фернандеша в МЮ на грани срыва: названа причина

Переход Бруну Фернандеша в МЮ на грани срыва: названа причина
11:01 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед находится на грани срыва из-за неопределенности Спортинга.

Переход хавбека Спортинга Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед находится на грани срыва. По информаци The Independent, клубы не могут договориться о сумме трансферной компенсации.

Отмечается, что переговоры не продвинулись, так как между Ман Юнайтед и Спортингом существует слишком большая разница в оценке трансферной компенсации — сумма доходит до 20 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что в стане лиссабонского клуба уверены, что до конца января им удастся успешно провести трансфер Фернандеша. Однако максимальное предложение МЮ за португальского хавбека составляет 55 миллионов евро, что не устраивает руководство Спортинга.

Возвращение блудного сына: Сульшер даст шанс Санчесу в МЮ

В нынешнем сезоне Фернандеш сыграл в 27 матчах во всех турнирах в составе Спортинга, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ, набрав 34 очка после 24 туров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Бруну Фернандеш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)
02 Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)
03 В чем загвоздка со следующим боем Усика
04 Тайсон Фьюри: Это будет не просто победа - это будет унижение
05 Денис Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь