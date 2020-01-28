Экс-лидер ПСЖ продолжит карьеру в клубе Роналдо

Новости спорта:Хатем Бен Арфа до конца нынешнего сезона перешел в Вальядолид.

Французский нападающий Хатем Бен Арфа до конца нынешнего сезона перешел в Вальядолид, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Уже завтра 32-летний француз присоединится к бело-фиолетовым и приступит к тренировкам под руководством Серхио Гонсалеса.

Летом Бен Арфа покинул Ренн и с того момента пребывал в статусе свободного агента. В течение полугода француза связывали с возможным переходом в Сампдорию, Дженоа и Фенербахче.

До Ренна Бен Арфа выступал за Лион, Марсель, Ньюкасл, Халл Сити, Ниццу и ПСЖ. Также на его счету 15 матчей за сборную Франции.

Вальядолид занимает 16-е место в чемпионате Испании по итогам 21 тура. В следующем туре бело-фиолетовые сыграют 1 февраля против Мальорки.