СМИ: Тайсон останется капитаном Шахтера

Новости спорта:Бразильский вингер Шахтера Тайсон останется капитаном команды.

Бразильский вингер Шахтера Тайсон останется капитаном команды. Об этом сообщает ua-football.com со ссылкой на пресс-службу Горняков.

«Официально и неофициально нового капитана никто не назначал», — подчеркнули в донецком клубе.

Вчера сообщалось о том, что вратарь Шахтера Андрей Пятов назначен новым капитаном Горняков вместо Тайсона, который носил капитанскую повязку после дисквалификации и ухода из клуба Дарио Срны.

Напомним, ранее бразильский вингер заявил, что не собирается продлевать контракт с донецким клубом и намерен вернуться в Интернасьональ. Отметим, что Шахтер хочет выручить за Тайсона от 20 до 25 миллионов евро.

В услугах Тайсона заинтересованы Коринтианс, Интернасьональ и Палмейрас. Минувшим летом интерес к бразильцу проявлял Милан, между россонери и Шахтером даже велись переговоры, но Горняки отказались продавать своего лидера за 30 миллионов евро.

В чемпионате Украины Горняки лидируют с 14-очковым преимуществом над Динамо. В феврале команда Луиша Каштру сыграет с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы.