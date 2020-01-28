Евро-2020: участники выбрали страны для базирования

20 сборных, которые уже завоевали путевки в финальную часть первенства Европы 2020 года, определились с местом расположения своих базовых лагерей во время соревнований.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, их выбор был следующим:
Группа А
Турция (Баку, Азербайджан)
Уэльс (Баку, Азербайджан)
Швейцария (Рим, Италия)
Италия (Коверчано, Италия)
Группа В
Дания (Хельсингер, Дания)
Россия (Новогорск, Россия)
Бельгия (Тюбиз, Бельгия)
Финляндия (Репино, Россия)
Группа С
Украина (Бухарест, Румыния)
Австрия (Зеефельд, Австрия)
Нидерланды (Зейст, Нидерланды)
Группа D
Англия (Бертон-апон-Трент, Англия)
Чехия (Керри, Шотландия)
Хорватия (Сент-Андрюс, Шотландия)
Группа Е
Швеция (Мейнут, Ирландия)
Испания (Лас-Росас-де-Мадрид, Испания)
Польша (Портмарнок, Ирландия)
Группа F
Португалия (Будапешт, Венгрия)
Франция (Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция)
Германия (Херцогенаурах, Германия)
Отметим, что еще четыре участника финального турнира чемпионата Европы 2020 определятся в стыковых матчах в марте.
Что касается сборной Украины, то на Евро-2020 команда Андрея Шевченко стартует 14 июня матчем в Амстердаме против Нидерландов. 22 июня - сыграет с Австрией в Бухаресте. А соперник по матчу 18 июня определится весной.