Евро-2020: участники выбрали страны для базирования

Новости спорта:Участники Евро-2020 определились с местом расположения базовых лагерей.

20 сборных, которые уже завоевали путевки в финальную часть первенства Европы 2020 года, определились с местом расположения своих базовых лагерей во время соревнований.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, их выбор был следующим:

Группа А

Турция (Баку, Азербайджан)

Уэльс (Баку, Азербайджан)

Швейцария (Рим, Италия)

Италия (Коверчано, Италия)

Группа В

Дания (Хельсингер, Дания)

Россия (Новогорск, Россия)

Бельгия (Тюбиз, Бельгия)

Финляндия (Репино, Россия)

Группа С

Украина (Бухарест, Румыния)

Австрия (Зеефельд, Австрия)

Нидерланды (Зейст, Нидерланды)

Группа D

Англия (Бертон-апон-Трент, Англия)

Чехия (Керри, Шотландия)

Хорватия (Сент-Андрюс, Шотландия)

Группа Е

Швеция (Мейнут, Ирландия)

Испания (Лас-Росас-де-Мадрид, Испания)

Польша (Портмарнок, Ирландия)

Группа F

Португалия (Будапешт, Венгрия)

Франция (Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция)

Германия (Херцогенаурах, Германия)

Отметим, что еще четыре участника финального турнира чемпионата Европы 2020 определятся в стыковых матчах в марте.

Что касается сборной Украины, то на Евро-2020 команда Андрея Шевченко стартует 14 июня матчем в Амстердаме против Нидерландов. 22 июня - сыграет с Австрией в Бухаресте. А соперник по матчу 18 июня определится весной.