Скачать
Вторник, 28.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Шахтер и Арсенал согласовали переход Матвиенко
Шахтер и Арсенал согласовали переход Матвиенко
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Дубль Каргбо принес победу Динамо над Кайратом
Дубль Каргбо принес победу Динамо над Кайратом

Евро-2020: участники выбрали страны для базирования

Евро-2020: участники выбрали страны для базирования
15:17 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Участники Евро-2020 определились с местом расположения базовых лагерей.

20 сборных, которые уже завоевали путевки в финальную часть первенства Европы 2020 года, определились с местом расположения своих базовых лагерей во время соревнований.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, их выбор был следующим:

Группа А

Турция (Баку, Азербайджан)

Уэльс (Баку, Азербайджан)

Швейцария (Рим, Италия)

Италия (Коверчано, Италия)

Группа В

Дания (Хельсингер, Дания)

Россия (Новогорск, Россия)

Бельгия (Тюбиз, Бельгия)

Финляндия (Репино, Россия)

Группа С

Украина (Бухарест, Румыния)

Австрия (Зеефельд, Австрия)

Нидерланды (Зейст, Нидерланды)

Группа D

Англия (Бертон-апон-Трент, Англия)

Чехия (Керри, Шотландия)

Хорватия (Сент-Андрюс, Шотландия)

Группа Е

Швеция (Мейнут, Ирландия)

Испания (Лас-Росас-де-Мадрид, Испания)

Польша (Портмарнок, Ирландия)

Группа F

Португалия (Будапешт, Венгрия)

Франция (Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция)

Германия (Херцогенаурах, Германия)

Шахтер и Арсенал согласовали переход Матвиенко

Отметим, что еще четыре участника финального турнира чемпионата Европы 2020 определятся в стыковых матчах в марте.

Что касается сборной Украины, то на Евро-2020 команда Андрея Шевченко стартует 14 июня матчем в Амстердаме против Нидерландов. 22 июня - сыграет с Австрией в Бухаресте. А соперник по матчу 18 июня определится весной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евро, УЕФА, Чемпионат Европы, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)
02 Динамо - Кайрат: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)
03 Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)
04 В чем загвоздка со следующим боем Усика
05 Тайсон Фьюри: Это будет не просто победа - это будет унижение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь