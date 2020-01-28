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Пятов: Шахтер еще раз доказывает, что нашими игроками интересуются только гранды

Пятов: Шахтер еще раз доказывает, что нашими игроками интересуются только гранды
16:58 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал последние трансферные слухи.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в интервью программе "Футбольный формат", выходящей на Еспресо.TV, прокомментировал последние трансферные слухи, согласно которым защитником горняков Николаем Матвиенко интересуются английские "Арсенал" и "Манчестер Сити".

- Если это действительно так, то "Шахтер" еще раз доказывает, что нашими игроками интересуются только гранды. Если выбирать, то я хотел бы его увидеть в "Сити". Не вижу пока, как проявил себя новый тренер в "Арсенале".

Шахтер и Арсенал согласовали переход Матвиенко

Пока ему все тяжело дается. А Гвардиолу все знают, знают его требования, и, в принципе, "Шахтер" в чем-то похож. А адаптироваться в "Сити" Матвиенко точно будет легче, - считает голкипер горняков.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Арсенал (Лондон), УПЛ, Андрей Пятов.
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