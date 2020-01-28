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Почему трансфер Эриксена в Реал сорвался

Почему трансфер Эриксена в Реал сорвался
17:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Новичок миланского «Интера» Кристиан Эриксен мог перейти в мадридский «Реал».

По данным AS, у футболиста было заключено предварительное соглашение с «Королевским клубом», но его трансфер заблокировал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Хавбек долгое время надеялся, что французский специалист изменит своё решение, но этого не произошло.

На игрока также претендовал «Манчестер Юнайтед», но футболист по личным причинам не захотел оставаться в Англии.

Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер

В итоге 28-летний Эриксен перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в «Интер». Сумма трансфера составила € 20 млн с учётом бонусов. Хавбек заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Оклад футболиста составит € 10 млн за сезон. Полузащитник взял себе 24-й номер в клубе.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Тоттенхэм, Серия А, АПЛ, Кристиан Эриксен, ФК Реал Мадрид.
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