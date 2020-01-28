Скачать
Вторник, 28.01.2020
Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер
Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Неделя по Европе без денег и мобильной связи!
Неделя по Европе без денег и мобильной связи!

34-летний Фернандиньо продлил контракт с Ман Сити

34-летний Фернандиньо продлил контракт с Ман Сити
17:49 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Бразилец Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити до 2021 года.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо подписал новый контракт с клубом. Согласно договору, 34-летний бразилец будет выступать за «горожан» до 2021 года.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы официально заявить о том, как я благодарен своим товарищам по команде и персоналу «Ман Сити», - сказал бразилец. - Без них эта сделка была бы невозможна, поэтому искренне благодарю каждого.

Я наслаждаюсь каждой секундой своего времени в этом клубе. Я никогда не ожидал построить такие значимые отношения с Клубом и болельщиками, но это случилось, и я благодарен вам за каждый день. Наши фанаты невероятны; я так счастлив, что буду играть для них еще год. Я чувствую их любовь и страсть, и это искренне помогает мне двигаться вперед.

Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы мы продолжали добиваться успеха. Мое время здесь было украшено трофеями, а под руководством Хосепа Гвардиолы мы стали только лучше. Я хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, АПЛ, Фернандиньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)
02 Динамо - Кайрат: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)
03 В чем загвоздка со следующим боем Усика
04 Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)
05 Тайсон Фьюри: Это будет не просто победа - это будет унижение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь