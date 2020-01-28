34-летний Фернандиньо продлил контракт с Ман Сити

Новости спорта:Бразилец Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити до 2021 года.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо подписал новый контракт с клубом. Согласно договору, 34-летний бразилец будет выступать за «горожан» до 2021 года.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы официально заявить о том, как я благодарен своим товарищам по команде и персоналу «Ман Сити», - сказал бразилец. - Без них эта сделка была бы невозможна, поэтому искренне благодарю каждого.

Я наслаждаюсь каждой секундой своего времени в этом клубе. Я никогда не ожидал построить такие значимые отношения с Клубом и болельщиками, но это случилось, и я благодарен вам за каждый день. Наши фанаты невероятны; я так счастлив, что буду играть для них еще год. Я чувствую их любовь и страсть, и это искренне помогает мне двигаться вперед.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы мы продолжали добиваться успеха. Мое время здесь было украшено трофеями, а под руководством Хосепа Гвардиолы мы стали только лучше. Я хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше».