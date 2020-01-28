Футболист Эвертона вернулся на поле после перелома ноги

Новости спорта:Португалец получил тяжелую травму в начале ноября.

Полузащитник Эвертона Андре Гомеш тренировался в общей группе команды, сообщает официальный Twitter Ирисок. На прошлой неделе португалец работал индивидуально.

Гомеш находился вне игры с начала ноября, когда вингер Тоттенхэма Сон Хын Мин в результате неудачного подката сломал ему ногу. Португальцу пришлось перенести операцию.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в девяти матчах за Эвертон. Прошлым летом Андре Гомеш перешел в стан Ирисок из Барселоны за 25 миллионов евро.

Эвертон идет на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ. 1 февраля Ириски на выезде сыграют против Уотфорда.