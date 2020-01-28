Эриксен: Я не мог дождаться перехода

Новости спорта:Новичок «Интера» Кристиан Эриксен поделился эмоциями от перехода в миланский клуб.

«Я не мог дождаться перехода. Здорово быть здесь, и я счастлив стать игроком «Интера». С нетерпением жду момента, когда представлю себя болельщикам. Я уже прочувствовал их теплоту, меня потрясающе приняли. Чувствую себя отлично.

Я не из тех, кто считает статистику очень важной, но знаю, что есть люди, которым нравится говорить об этом. Цифры говорят, что я хорошо проявил себя в Англии. Теперь время принять новый вызов, и я счастлив возможности играть в Серии А за большую команду. «Интер» – фантастический клуб.

Что касается Конте, мне довелось познакомиться с ним, когда я играл за «Тоттенхэм». Мы встречались с его «Челси», и это было очень трудно. Рад, что узнаю его получше и изучу его игровой стиль», — цитирует Эриксена пресс-служба «Интера».