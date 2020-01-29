МЮ нашел альтернативу Бруно Фернандешу

Новости спорта:Манчестер Юнайтед сделал запрос о трансфере полузащитника Барселоны Ивана Ракитича.

Манчестер Юнайтед сделал запрос о трансфере полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, сообщает ESPN. Клубы пока не пришли к соглашению.

Барселона хочет получить за 31-летнего хорвата 20 миллионов евро. Контракт Ракитича с каталонцами истекает в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что Иван заинтересовал Ювентус. Клубы вели переговоры об обмене Федерико Бернардески на Ракитича. Ранее Старая синьора хотела отдать за хорвата Эмре Джана, но переговоры не увенчались успехом.

В нынешнем сезоне Ракитич провел 22 матча за Барселону во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Отметим, что Ман Юнайтед согласовал со Спортингом условия перехода португальского полузащитника Бруно Фернандеша. Трансфер хавбека обойдется Красным дьяволам в сумму порядка 80 миллионов евро.