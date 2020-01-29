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Фанаты атаковали дом исполнительного директора МЮ Вудворда

Фанаты атаковали дом исполнительного директора МЮ Вудворда
09:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бизнесмена и его семьи в доме во время нападения не было.

Болельщики Манчестер Юнайтед напали на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда. Во вторник вечером в социальных сетях появилось видео группы людей в капюшонах, бросающих ракеты в ворота дома вице-председателя правления МЮ. Самого Вудворда и его семьи в момент нападения не было в доме.

«Мы работаем с полицией Манчестера, чтобы установить виновников этой необоснованной атаки.

Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в причинении ущерба имуществу, будет забанен клубом на всю жизнь и может быть подвергнут судебному преследованию.

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Поклонники, выражающие мнение — это одно, преступный ущерб, и намерение поставить под угрозу жизнь — это другое», — цитирует заявление Манчестер Юнайтед Sky Sports.

Давление на руководителей клуба со стороны болельщиков возросло после неудачного старта сезона команды. Фанаты также планируют покинуть трибуны стадиона во время следующей домашней игры с Вулверхэмптоном.

Манчестер Юнайтед занимает пятое место АПЛ, набрав 34 очка после 24 туров. Матч против Вулверхэмптона МЮ проведет 1 февраля.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Эд Вудворд, Новости футбола.
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