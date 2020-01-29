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Зидан рассказал, когда Лунин вернется в Реал

Зидан рассказал, когда Лунин вернется в Реал
10:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Наставник мадридского Реала доволен тем, что Андрей Лунин получает игровую практику.

Главный тренер мадридского Реала рассказал о ситуации с игроками, которые выступают в арендах, в том числе и об Андрее Лунине. По словам французом, он следит за его выступлениями.

«Конечно, я слежу за всеми, кто у нас отдан в аренду. Есть заинтересованность в том, чтобы они получали игровое время. Желаю успехов Вальехо, Лунину, Себальосу и Эдегору. Важно видеть, как они выступают», — цитирует Зидана Marca.

Лунин провел первую половину сезона в Вальядолиде, но не получал игрового времени. Из-за этого Реал отправил его в Реал Овьедо, где украинец является основным вратарем.

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После неудачной аренды Лунина в Вальядолид мадридский клуб создал отдельный отдел, который будет заниматься арендованными игроками.

Реал Овьедо идет на 19-м месте в турнирной таблице Сегунды. В следующем матче команда Лунина 2 февраля дома примет Альбасете Романа Зозули.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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