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Назван первый соперник Динамо на втором сборе в Турции

Назван первый соперник Динамо на втором сборе в Турции
11:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Динамо сыграет с Борацом на втором зимнем сборе в турецком Белеке.

Киевское Динамо проведет контрольный матч против Бораца из Баня-Луки, сообщает официальный сайт боснийского клуба.

Киевляне отправятся на второй тренировочный сбор в турецкий Белек 2 февраля и пробудут там 2 недели. Матч с Борацом намечен на 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Динамо завершило первый учебно-тренировочный сбор в Турции.

Несколько легионеров Динамо не вернулись в Киев, они проведут выходные по своему графику. Кроме того, голкипер Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, полузащитник Георгий Цитаишвили остались в Турции и присоединились к команде U-19, которая готовится к матчам плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского Динамо.

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На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 23 февраля сыграют с Ворсклой.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Борац.
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