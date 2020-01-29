Назван первый соперник Динамо на втором сборе в Турции

Новости спорта:Динамо сыграет с Борацом на втором зимнем сборе в турецком Белеке.

Киевское Динамо проведет контрольный матч против Бораца из Баня-Луки, сообщает официальный сайт боснийского клуба.

Киевляне отправятся на второй тренировочный сбор в турецкий Белек 2 февраля и пробудут там 2 недели. Матч с Борацом намечен на 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Динамо завершило первый учебно-тренировочный сбор в Турции.

Несколько легионеров Динамо не вернулись в Киев, они проведут выходные по своему графику. Кроме того, голкипер Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, полузащитник Георгий Цитаишвили остались в Турции и присоединились к команде U-19, которая готовится к матчам плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского Динамо.

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 23 февраля сыграют с Ворсклой.