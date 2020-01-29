Скачать
Среда, 29.01.2020
Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер
Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Украинский супертяж отказался от Олимпиады

"Крысы над головами": Лукаку рассказал о тяжелом детстве

"Крысы над головами": Лукаку рассказал о тяжелом детстве
11:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лидер миланского Интера Ромелу Лукаку в интервью Sky Sports рассказал о своем суровом детстве.

Форвард миланского Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в интервью Sky Sports рассказал о своем суровом детстве.

"С детства запомнились крысы у нас над головами. Никогда не использовал это за мотивацию, ведь было очень много таких парней как я, которые не познали счастья в детстве.

Признаюсь, что мои родители были не просто бедняками, а совсем нищими людьми.

Папа играл в футбол, но когда карьера завершилось - это был конец в финансовом плане. Пекари разрешали маме брать буханку хлеба в понедельник и расплачиваться с ними в пятницу.

Как в лучшие времена: Руни забил дебютный гол за Дерби Каунти (Видео)

Было даже время, когда она экономила на молоке, и смешивала его с простой водой. Тогда я понял, что все не может так продолжаться.

Чем меньше стрессов в жизни, тем лучше. Ведь она слишком коротка для всего этого. С кем бы я хотел встречи из детства? Со своим дедушкой", - признался Лукаку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский супертяж отказался от Олимпиады
02 Полуфинал Кубка Английской лиги: Манчестерское дерби
03 Сауль Канело Альварес не встретится с Муратой 2 мая
04 Милан вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв Торино (Фото, Видео)
05 В Китае из-за коронавируса перенесли крупные теннисные турниры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь