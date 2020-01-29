"Крысы над головами": Лукаку рассказал о тяжелом детстве

Новости спорта:Лидер миланского Интера Ромелу Лукаку в интервью Sky Sports рассказал о своем суровом детстве.

Форвард миланского Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в интервью Sky Sports рассказал о своем суровом детстве.

"С детства запомнились крысы у нас над головами. Никогда не использовал это за мотивацию, ведь было очень много таких парней как я, которые не познали счастья в детстве.

Признаюсь, что мои родители были не просто бедняками, а совсем нищими людьми.

Папа играл в футбол, но когда карьера завершилось - это был конец в финансовом плане. Пекари разрешали маме брать буханку хлеба в понедельник и расплачиваться с ними в пятницу.

Было даже время, когда она экономила на молоке, и смешивала его с простой водой. Тогда я понял, что все не может так продолжаться.

Чем меньше стрессов в жизни, тем лучше. Ведь она слишком коротка для всего этого. С кем бы я хотел встречи из детства? Со своим дедушкой", - признался Лукаку.