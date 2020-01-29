Шахтер потерпел первое поражение в 2020 году (Видео)

Новости спорта:Команда Каштру сыграла не основным составом.

Донецкий Шахтер на первом тренировочном сборе в Турции со счетом 0:1 проиграл сербскому Пролетеру из Нови-Сада.

Единственный мяч во встрече забил на 49-й минуте Углеса Радинович. Отметим, что Каштру выпустил на игру не основной состав.

Ранее Горняки успели сыграть против польского Леха (1:0), румынской Астры (0:1) и сербской Войводины (1:1). Завтра команда Каштру встретится с чешским Словацко.

Отметим, что второй тренировочный сбор Горняки начнут 2 февраля, в его рамках команда Каштру проведет четыре контрольных матча.

Шахтер ушел на зимний перерыв на первом месте Favbet Лиги, опережая Динамо на 14 очков. Первый матч после возобновления чемпионата Украины Горняки проведут 23 февраля дома против Десны.

Обзор матча:

Товарищеский матч

Шахтер (Украина) — Пролетер (Нови-Сад, Сербия) 0:1 (0:0)

Гол: Радинович, 49

Шахтер: Шевченко (Трубин, 46), Кривцов (Матвиенко, 44), Антонио, Дентиньо, Тете, Бондаренко, Вакула (Мудрик, 46), Сиприано, Кирюханцев, Сикан (Фернандо, 62), Муравский