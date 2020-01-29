Итоги первого турецкого сбора Динамо (Видео)

Новости спорта:С 15-го по 28 января киевский футбольный клуб "Динамо" проводил первый зимний тренировочный сбор в турецком Белеке.

За этот период динамовцы сыграли шесть контрольных поединков, сообщает пресс-служба украинской команды.

Результаты всех спаррингов:

19 января. "Динамо" - "Легия" (Польша) - 1:1

20 января. "Динамо" - "Нефтчи" (Азербайджан) - 2:1

23 января. "Динамо" - "Вардар" (Северная Македония) - 4:0

24 января. "Динамо" - "Хайдук" (Хорватия) - 0:1

27 января. "Динамо" - "Динамо-Брест" (Беларусь) - 3:0

28 января. "Динамо" - "Кайрат" (Казахстан) - 2:0.

Таким образом, команда одержала 4 победы, потерпела 1 поражение и 1 матч свела вничью. Разница забитых и пропущенных мячей - 12:3.

В этих матчах главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко задействовал 27 игроков.

Во всех шести поединках приняли участие 15 игроков, 14 из которых провели на поле по 270 минут (без учета компенсированного времени).

Лучшими бомбардирами стали Йосип Пиварич, Миккель Дуэлунд, Ибрагим Каргбо и Назарий Русин, которые забили по 2 мяча. Лучшими по системе гол+пас были Пиварич и Виталий Буяльский (по 3 пункта).