Легенда Ромы замаскировался под фаната (Видео)

Римское дерби состоялось в 21-м туре чемпионата Италии 26 января и завершилось со счётом 1:1. На 26-й минуте встречи первый мяч в игре забил Эдин Джеко. "Лацио" сравнял счёт через восемь минут благодаря точному удару Франческо Ачерби.