"Я никогда не покидал Милан": Ибрагимович обратился к болельщикам

Напомним, миланский клуб одержал победу в дополнительное время встречи, а Ибрагимович забил последний гол.
"Я никогда не покидал "Милан", — написал Ибрагимович на странице в "Твиттере".
Ибрагимович перешёл в "Милан" в начале января на правах свободного агента из "Лос-Анджелес Гэлакси". Контракт шведского игрока с клубом рассчитан до ближайшего лета и предполагает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон. Напомним, ранее Ибрагимович уже выступал в составе "Милана" с 2010 по 2012 год.
"Милан" набрал 31 очко в 21 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.