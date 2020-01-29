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"Я никогда не покидал Милан": Ибрагимович обратился к болельщикам

"Я никогда не покидал Милан": Ибрагимович обратился к болельщикам
16:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на победу команды в матче 1/4 финала Кубка Италии с "Торино" (4:2).

Напомним, миланский клуб одержал победу в дополнительное время встречи, а Ибрагимович забил последний гол.

"Я никогда не покидал "Милан", — написал Ибрагимович на странице в "Твиттере".

Ибрагимович перешёл в "Милан" в начале января на правах свободного агента из "Лос-Анджелес Гэлакси". Контракт шведского игрока с клубом рассчитан до ближайшего лета и предполагает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон. Напомним, ранее Ибрагимович уже выступал в составе "Милана" с 2010 по 2012 год.

Милан вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв Торино (Фото, Видео)

"Милан" набрал 31 очко в 21 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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ФК Торино, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
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