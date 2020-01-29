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Заря победила сербский клуб в товарищеском матче

Заря победила сербский клуб в товарищеском матче
18:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта:ФК "Заря" победил сербский "Вождовац" в контрольной игре.

Футболисты луганской "Зари" сыграли в среду заключительный поединок первого тренировочного сбора в Турции.

Украинский клуб победил сербскую команду "Вождовац" (Белград) - 2:0.

Мячи забили Владлен Юрченко (26-я минута) и Богдан Леднев (52).

В предыдущих матчах первого турецкого сбора подопечные Виктора Скрипника победили киргизский клуб "Нефтчи" - 4:0 (голы: Дмитрий Хомченовский, Максим Лунёв (2), Ловро Цвек) и польскую команду "Лодзь" - 1:0 (Владислав Кочергин) и разошлись миром с польским "Пястом" - 0:0.

Заря легко выиграла первый матч на сборах в Турции

Добавим, что "Заря" мдет на третьем место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Первый официальный матч 2020 года луганчане сыграют в чемпионате Украины против "Мариуполя" 22 февраля.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ФК Вождовац.
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