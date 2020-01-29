Манчестер Юнайтед договорился по трансферу Бруну Фернандеша

Новости спорта:Бруну Фернандеш переберется на Туманный Альбион.

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил о достижении соглашения по трансферу полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша.

25-летний португальский футболист присоединится к "красным дьяволам" после прохождения медицинского осмотра и согласования условий личного контракта игрока.

Фернандеш перешёл в "Спортинг" летом 2017 года из генуэзской "Сампдории", сумма трансфера составила € 9,69 млн.

Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes. The deal is subject to a medical and the agreement of personal terms. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/6bDVHszxL1 — Manchester United (@ManUtd) January 29, 2020

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии (во всех — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (четырёх — с пенальти), а также отдал семь результативных передач.