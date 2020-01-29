Футболисты Баварии подрались на тренировке

Новости спорта:Жером Боатенг и Леон Горецка подрались на тренировке.

На тренировке "Баварии" состоялась стычка между Жеромом Боатенгом и Леоном Горецкой, сообщает Bild.

Согласно информации источника, последний спровоцировал инцидент, совершив фол на защитнике. После этого Боатенг ударил ладошкой одноклубника в лицо. Перерасти стычке в полноценную драку не дали партнёры по команде футболистов, которые их разняли. Ситуацию попытались успокоить Роберт Левандовски, Томас Мюллер и главный тренер Ханс-Дитер Флик. Отмечается, что до конца тренировки Боатенг и Горецка между собой не разговаривали. Клуб, скорее всего, не будет наказывать футболистов за стычку.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Bild.

Nach Provokation und Foul - Eklat im Bayern-Training! Weltmeister schlägt Mitspieler https://t.co/SQ8EnqjppQ — BILD (@BILD) January 29, 2020

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает второе место, набрав в 19 матчах 39 очков и отставая от лидирующего "РБ Лейпциг" на одно очко.