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Футболисты Баварии подрались на тренировке

Футболисты Баварии подрались на тренировке
19:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Жером Боатенг и Леон Горецка подрались на тренировке.

На тренировке "Баварии" состоялась стычка между Жеромом Боатенгом и Леоном Горецкой, сообщает Bild.

Согласно информации источника, последний спровоцировал инцидент, совершив фол на защитнике. После этого Боатенг ударил ладошкой одноклубника в лицо. Перерасти стычке в полноценную драку не дали партнёры по команде футболистов, которые их разняли. Ситуацию попытались успокоить Роберт Левандовски, Томас Мюллер и главный тренер Ханс-Дитер Флик. Отмечается, что до конца тренировки Боатенг и Горецка между собой не разговаривали. Клуб, скорее всего, не будет наказывать футболистов за стычку.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Bild.

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В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает второе место, набрав в 19 матчах 39 очков и отставая от лидирующего "РБ Лейпциг" на одно очко.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Жером Боатенг, Леон Горецка.
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