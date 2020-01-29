На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram

Новости спорта:Португальский футболист Криштиану Роналду бьет рекорды не только на футбольном поле.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметку в 200 млн подписчиков в "Инстаграме". Португалец стал первым пользователем социальной сети, которому покорилась данная отметка.

"Ничего себе, 200 млн подписчиков! Спасибо всем, что разделяете со мной это путешествие каждый день!" — написал Роналду.

В тройку лидеров по количеству подписчиков в "Инстаграме" также входят американская певица Ариана Гранде (173 млн) и американский актёр Дуэйн Джонсон (170 млн).

Роналду перешёл в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году. 34-летний португальский форвард в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов (пять — с пенальти). Также Роналду выступает в составе национальной команды Португалии с 2003 года.