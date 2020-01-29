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На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram

На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
19:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: EPA

Новости спорта:Португальский футболист Криштиану Роналду бьет рекорды не только на футбольном поле.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметку в 200 млн подписчиков в "Инстаграме". Португалец стал первым пользователем социальной сети, которому покорилась данная отметка.

"Ничего себе, 200 млн подписчиков! Спасибо всем, что разделяете со мной это путешествие каждый день!" — написал Роналду.

В тройку лидеров по количеству подписчиков в "Инстаграме" также входят американская певица Ариана Гранде (173 млн) и американский актёр Дуэйн Джонсон (170 млн).

 
 
 
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Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Роналду перешёл в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году. 34-летний португальский форвард в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов (пять — с пенальти). Также Роналду выступает в составе национальной команды Португалии с 2003 года.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Instagram, Футбол, Новости футбола.
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