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Среда, 29.01.2020
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Эвертон отказался продавать Барселоне форварда за €100 млн

Эвертон отказался продавать Барселоне форварда за €100 млн
20:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бразильский вингер Эвертона Ришарлисон входит в сферу интересов Барселоны.

Как сообщает Sky Sports, руководство каталонского клуба даже сделало "ирискам" предложение по игроку в 100 миллионов евро, но в Эвертоне решили отказаться даже от такой внушительной суммы.

Ливерпульский клуб приобрел игрока у Уотфорда за почти 40 миллионов евро летом 2018 года.

За полтора сезона в составе Эвертона Ришарлисон сыграл в 65 матчах во всех соревнованиях и отметился в них 24 голами и 6 результативными передачами.

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Барселона намерена усилить атакующую линию, поскольку не так давно уступила первую строчку турнирной таблицы мадридскому Реалу.

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ФК Эвертон, Футбол, Новости футбола, Ришарлисон.
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