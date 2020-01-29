Эвертон отказался продавать Барселоне форварда за €100 млн

Новости спорта:Бразильский вингер Эвертона Ришарлисон входит в сферу интересов Барселоны.

Как сообщает Sky Sports, руководство каталонского клуба даже сделало "ирискам" предложение по игроку в 100 миллионов евро, но в Эвертоне решили отказаться даже от такой внушительной суммы.

Ливерпульский клуб приобрел игрока у Уотфорда за почти 40 миллионов евро летом 2018 года.

За полтора сезона в составе Эвертона Ришарлисон сыграл в 65 матчах во всех соревнованиях и отметился в них 24 голами и 6 результативными передачами.

Барселона намерена усилить атакующую линию, поскольку не так давно уступила первую строчку турнирной таблицы мадридскому Реалу.