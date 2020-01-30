Скачать
Четверг, 30.01.2020
Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед: события полуфинала Кубка Лиги
Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед: события полуфинала Кубка Лиги
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован

Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги

Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
00:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Встреча проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола в матче стал полузащитник "красных дьяволов" Неманья Матич. На 36-й минуте Фред сделал навес со стандартного положения с левого фланга атаки гостей. Бернарду Силвой вынес мяч прямо на Матича, и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот Клаудио Браво. Встречу "Манчестер Юнайтед" завершал вдесятером из-за удаления того же Матича, который на 76-й минуте получил повторное предупреждение.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1 (первый матч — 3:1)

Гол: Матич, 35

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу — Марез (Д. Силва, 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз. 90) — Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 90+3), Стерлинг.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79) — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Лингард (Перейра, 65) — Гринвуд (Джеймс, 46), Мартиаль.

На матче Динамо - Ворскла впервые в УПЛ используют VAR

Предупреждения: Родри, Отаменди — Матич.

На 76-й минуте был удален Неманья Матич (Манчестер Юнайтед) (повторное предупреждение).

В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" сыграет с "Астон Виллой", которая по сумме двух матчей в другом полуфинале обыграла "Лестер Сити" (1:1, 2:1).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, Кубок английской лиги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболисты Баварии подрались на тренировке
02 "Я выбираю мастерство": Паркер назвал фаворита боя Усик - Чисора
03 Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед: события полуфинала Кубка Лиги
04 На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
05 Заря победила сербский клуб в товарищеском матче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь