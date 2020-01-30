Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги

Новости спорта:"Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Встреча проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола в матче стал полузащитник "красных дьяволов" Неманья Матич. На 36-й минуте Фред сделал навес со стандартного положения с левого фланга атаки гостей. Бернарду Силвой вынес мяч прямо на Матича, и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот Клаудио Браво. Встречу "Манчестер Юнайтед" завершал вдесятером из-за удаления того же Матича, который на 76-й минуте получил повторное предупреждение.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1 (первый матч — 3:1)

Гол: Матич, 35

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу — Марез (Д. Силва, 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз. 90) — Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 90+3), Стерлинг.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79) — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Лингард (Перейра, 65) — Гринвуд (Джеймс, 46), Мартиаль.

Предупреждения: Родри, Отаменди — Матич.

На 76-й минуте был удален Неманья Матич (Манчестер Юнайтед) (повторное предупреждение).

В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" сыграет с "Астон Виллой", которая по сумме двух матчей в другом полуфинале обыграла "Лестер Сити" (1:1, 2:1).