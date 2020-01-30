Саутгемптон арендовал таланта Тоттенхэма (Фото)

Новости спорта:Саутгемптон на официальном сайте сообщил об аренде защитника Тоттенхэма Кайла Уокер-Питерса.

Саутгемптон на официальном сайте сообщил об аренде защитника Тоттенхэма Кайла Уокер-Питерса. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне 22-летний воспитанник Шпор сыграл всего в пяти матчах во всех турнирах.

В связи с переходом Уокер-Питерса Саутгемптон может отпустить в Арсенал Седрика Соареша, которым интересуются Канониры. Португалец не намерен продлевать контракт со Святыми.

Checking in at Staplewood... pic.twitter.com/f0uxYXJAcb — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 29, 2020

Саутгемптон занимает девятое место в чемпионате Англии после 24 туров. В ближайшем матче команда Ральфа Хазенхюттля сыграет с Ливерпулем.