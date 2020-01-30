Барселоне нужен экс-лидер Шахтера

Новости спорта:Каталонцы предложат 20 миллионов фунтов за бразильского вингера Виллиана.

Барселона заинтересована в трансфере вингера Челси Виллиана. По информации Sky Sports, руководство Блаугранас намерено предложить за 31-летнего футболиста 20 миллионов фунтов.

Отмечается, что сделка должна завершиться в ближайшее время. Барселона желает усилить линию атаки уже в январе и не собирается ждать завершения контракта бразильца до лета.

Ранее The Telegraph сообщал, что Челси и Виллиан не могут договориться о новом контракте. Действующее соглашение бразильца истекает в июне 2020 года. Сам футболист заявлял, что хочет и в дальнейшем выступать в команде Франка Лэмпарда.

Ранее в услугах Виллиана был заинтересован Ювентус. Однако туринцы были намерены дождаться завершения сезона и подписать экс-игрока Шахтера в качестве свободного агента.

Виллиан в текущем сезоне провел в составе Челси 30 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами.

Барселона идет на втором месте в Примере — отставание от Реала составляет три очка. Челси в АПЛ идет на четвертой позиции с 40 очками в активе.