"Он остается": в Барселоне поведали о будущем Ракитича

Новости спорта:Барселона исключила уход Ивана Ракитича в январе

Барселона исключила уход полузащитника Ивана Ракитича в текущем трансферном окне. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб рассчитывает на опытного хавбека во второй части сезона и не будет рассматривать предложения от других клубов насчет перехода хорвата.

Ранее сообщалось, что Иван заинтересовал Ювентус. Клубы вели переговоры об обмене Федерико Бернардески на Ракитича. Ранее Старая синьора хотела отдать за хорвата Эмре Джана, но переговоры не увенчались успехом.

Также хорвата связывали с потенциальным переходом в Интер или Милан. Сам полузащитник Барселоны был открыт к предложениям Атлетико или Севильи в случае ухода из Барселоны в январе. Опытным хорватским хавбеком намеревался усилиться и Манчестер Юнайтед, однако не сошелся с Гранатовыми в цене за футболиста.

В нынешнем сезоне Ракитич провел 22 матча за Барселону во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, оставание от лидера Реала составляет три очка. Сегодня команда Кике Сетьена проведет матч Кубка Испании против Леганеса.