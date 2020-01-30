Скачать
Четверг, 30.01.2020
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован

"Он остается": в Барселоне поведали о будущем Ракитича

"Он остается": в Барселоне поведали о будущем Ракитича
09:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Барселона исключила уход Ивана Ракитича в январе

Барселона исключила уход полузащитника Ивана Ракитича в текущем трансферном окне. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб рассчитывает на опытного хавбека во второй части сезона и не будет рассматривать предложения от других клубов насчет перехода хорвата.

Ранее сообщалось, что Иван заинтересовал Ювентус. Клубы вели переговоры об обмене Федерико Бернардески на Ракитича. Ранее Старая синьора хотела отдать за хорвата Эмре Джана, но переговоры не увенчались успехом.

Также хорвата связывали с потенциальным переходом в Интер или Милан. Сам полузащитник Барселоны был открыт к предложениям Атлетико или Севильи в случае ухода из Барселоны в январе. Опытным хорватским хавбеком намеревался усилиться и Манчестер Юнайтед, однако не сошелся с Гранатовыми в цене за футболиста.

Барселоне нужен экс-лидер Шахтера

В нынешнем сезоне Ракитич провел 22 матча за Барселону во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, оставание от лидера Реала составляет три очка. Сегодня команда Кике Сетьена проведет матч Кубка Испании против Леганеса.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Иван Ракитич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболисты Баварии подрались на тренировке
02 "Я выбираю мастерство": Паркер назвал фаворита боя Усик - Чисора
03 Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед: события полуфинала Кубка Лиги
04 На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
05 На матче Динамо - Ворскла впервые в УПЛ используют VAR
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь