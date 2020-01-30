Шахтер ударно завершил первый тренировочный сбор (Фото, Видео)

Новости спорта:Шахтер одержал минимальную победу над Словацко благодаря голу Виктора Коваленко.

Шахтер одержал минимальную победу над Словацко в заключительном матче на первом тренировочном сборе в Турции.

Единственный мяч в игре забил Виктор Коваленко, отличившийся сразу же после выхода на замену на 56-й минуте.

В первом тайме травму руки получил Исмаили, в связи с чем бразилец был вынужден покинуть поле.

Ранее Шахтер обыграл Лех (1:0), сыграл вничью с Войводиной (1:1), а также проиграл Астре (0:1) и Пролетару (0:1).

2 февраля команда Луиша Каштру начнет второй тренировочный сбор, в рамках которого проведет четыре контрольных матча.

Гол Виктора Коваленко:

Товарищеский матч

Шахтер — Словацко 1:0 (0:0)

Гол: Коваленко, 56

Шахтер: Пятов, Болбат (Кирюханцев, 87), Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36), Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик, Марлос (Тете, 75), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 56), Мораес (Сикан, 82)