Сетьен рассказал о тонкостях работы с Барселоной

Новости спорта:Кике Сетьен рассказал о первых впечатлениях от работы с каталонцами.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал о первых впечатлениях от работы с каталонцами.

По словам специалиста, игроки понимают его мгновенно и работать в клубе оказалось проще, чем представлялось.

"Сложно ли работать с Барселоной? Нет, это оказалось даже проще, чем я думал. Многое, о чем мы говорили раньше, уже сделано. Безусловно, есть, что улучшить, но меня очень радует тот факт, что игроки очень быстро понимают, что от них требуется.

У нас нормальный рабочий процесс, и плоды этой работы мы увидим на поле", - цитирует Сетьена Marca.